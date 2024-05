Grünen-Politikerin in Dresden angegriffen und bespuckt: Polizei stellt zwei Verdächtige!

Dresden - Erst Ende letzter Woche wurde SPD-Kandidat Matthias Ecke (41) beim Plakatieren im Dresdner Stadtteil Striesen von vier Personen krankenhausreif geschlagen . Nun kam es erneut zu Gewalt in der Landeshauptstadt - dieses Mal gegen Grünen-Politikerin Yvonne Mosler (47) und ihr Team.

Kurz darauf kam dieser mit der 24-jährigen Tatverdächtigen zurück. Gemeinsam forderten sie das Team in aggressivem Ton dazu auf, die Aufnahmen zu löschen.

Wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte, handelt es sich bei den Angreifern um einen 34-jährigen Mann und eine 24-jährige Frau. Der 34-Jährige stieß die Grünen-Politikern beiseite, bevor er zwei Wahlplakate herunterriss. Mosler und die Journalisten filmten und fotografierten den Mann daraufhin.

Als sie gegen 19 Uhr am Amalie-Dietrich-Platz im Dresdner Stadtteil Gorbitz Wahlplakate aufhängen wollten, rief ihnen "schon von weitem (...) eine Gruppe rechtsextreme Parolen entgegen". Noch bevor ein Plakat befestigen werden konnte, wurde das Team von zwei Personen attackiert.

Die Spitzenkandidatin im Wahlkreis 11 (Gorbitz/Cossebaude) war am Dienstag mit ihrem Parteikollegen Cornelius Sternkopf, einigen Wahlkampfhelfern und zwei Medienteams von der Deutschen Welle und der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" auf Plakatier-Tour, teilten die Grünen am Mittwochmorgen mit.

Die Polizei konnte die beiden Angreifer noch vor Ort stellen. © Sebastian Kahnert/dpa

Das Wahlkampfteam rief umgehend die Polizei, die mit vier Streifenwagen zum Amalie-Dietrich-Platz ausrückte. Dort angekommen konnten die Beamten die beiden Verdächtigen in unmittelbarer Nähe stellen.

"Die Täter wollten in aller Öffentlichkeit das eigene Viertel zu einer No-go-Area für GRÜNE erklären. Ihr geifernder Hass und ihre Skrupellosigkeit vor laufender Kamera sind abstoßend und schockierend", stellte Klemens Schneider, Sprecher der Grünen in Dresden, im Anschluss an die Tat klar.

Gegen den 34-jährigen Deutschen werde nun wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt und gegen die 24-jährige Deutsche wegen Körperverletzung.

Weil die zwei Angreifer zuvor in einer Gruppe gestanden haben sollen, aus der dem Wahlkampfteam und der Politikerin der Hitlergruß gezeigt wurde, ermittelt die Polizei außerdem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Beide Verdächtigen blieben laut Polizeiangaben auf freiem Fuß.