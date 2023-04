Erschütterndes Umfrage-Ergebnis: So viele Dresdner haben Angst im Radverkehr

Dresden - Vier von fünf Dresdnern fühlen sich auf dem Fahrrad gefährdet! So lautet das schockierende Ergebnis des Fahrradklima-Tests des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), der am gestrigen Sonntag vorgestellt wurde.

59 Prozent der Befragten kritisieren außerdem, dass die Stadt in jüngster Zeit wenig für sicheres Radfahren getan habe. Unter den 46 sächsischen Städten im Fahrradklima-Test erreicht Dresden deshalb nur Platz 16.

Konrad Krause (40), der Geschäftsführer des ADFC Sachsen, sagt: "Für Städte und Gemeinden ist es eine riesengroße Chance, wenn mehr Menschen ihre Wege mit dem Rad zurücklegen. Doch wenn sich die Menschen in Dresden nicht vor dem Radfahren fürchten sollen, muss das Fahrrad endlich ein fester Bestandteil der Stadtplanung werden."

Über 2000 Menschen in Dresden haben bei der Umfrage mitgemacht. Sie zeigt auf, dass es großen Handlungsbedarf gibt, wenn es um den Radverkehr in der Elbmetropole geht.

Wie hier am 30. April 2021 kommt es in Dresden immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen mit Radfahrern. © Tino Plunert/dpa

Bei mehreren Themen im Fahrradklima-Test belegt Dresden die hinteren Plätze. "Nirgendwo sind die Menschen so sehr genervt von Konflikten mit dem Autoverkehr. Auch bei der Kontrolle von Falschparkern finden vier von fünf Befragten das Dresdner Ordnungsamt und die Polizei zu lasch", so der ADFC Sachsen in einer Stellungnahme.

Zudem gibt es ein hohes Konfliktpotenzial zwischen Fußgängern und Radfahrern, da an vielen Straßen die Radler mit Fußgängern dieselben Wege benutzen müssen.

63 Prozent der Befragten beklagen Konflikte zwischen Fuß- und Radverkehr. Das ist die drittschlechteste Platzierung in Sachsen.

Trotz allem gibt es auch Verbesserungen, die anerkannt werden. Dresdens öffentliches Leihfahrradsystem finden 79 Prozent der Befragten super. Damit landet es bundesweit auf dem zweiten Platz unter den Großstädten.