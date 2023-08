Schluss mit Drängelei: Erste Grundschule kriegt Haltestellen für "Elterntaxis"

Dresden - Am Montag kommender Woche ist hier Schluss mit der Blechlawine. Weil ein großer Teil der 443 Kinder an der 63. Grundschule (Blasewitz) morgens mit dem Auto gebracht wird, drängelt sich vor dem Schulgebäude der Verkehr. Das soll sich durch neue Haltestellen für Elterntaxis ändern – ein Novum in Dresden.