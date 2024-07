Wer möchte sich in den Sattel schwingen? Apollo sucht Goldene Reiterin!

Wallach Apollo (17) lässt sich von Hofewiese-Wirt Holger Zastrow (55, l.) mit Äpfeln und von Reiter Romeo Kowalke (65) mit Streicheleinheiten verwöhnen. © Petra Hornig

"Wir suchen eine neue Goldene Reiterin, die den Augustusmarkt auf der Hauptstraße und das Winterfest auf dem Altmarkt eröffnet und präsentiert", erklärt Zastrow, der beide Events gemeinsam mit Matteo Böhme veranstaltet.

"Die Figur der Goldenen Reiterin haben wir vor fünf Jahren ins Leben gerufen - als Pendant zum Goldenen Reiter."

Am Anfang brachten die Amateurreiterinnen ihr eigenes Pferd mit. "Aber das war kompliziert, weil nicht jedes Pferd mit vielen Menschen und Geräuschen klarkommt", so Zastrow.

An dieser Stelle kam "Nachbar" Apollo ins Spiel. "Ich bin mit ihm schon durchs Brandenburger Tor geritten. Wir fahren einmal im Jahr an die Ostsee. Apollo ist an Menschen und sogar an Blasmusik gewöhnt", lacht Besitzer Romeo.

Deshalb wird das nervenstarke Ross zur Weihnachtsmarkt-Eröffnung nicht nur eine fremde Reiterin tragen, sondern auch hinter dem lautstarken Weltmeister-Spielmannszug aus Radeberg traben.