Erstes Azubi-Amt: In diesem Büro haben die Lehrlinge das Sagen

Die Neulinge dürfen sich über Eins-zu-eins-Betreuung freuen. Hinten die Ausbilderinnen Anja Lorenz (43, l.) und Adina Frömmel (23), vorn ihre Schützlinge Marja Rösner (19, l.) und Jessica Siefke (21). © Petra Hornig

Die Verwaltungsfach-Azubis Marja Rösner (19) und Jessica Siefke (21) sind beide im dritten Lehrjahr, haben noch drei Monate Ausbildungszeit vor sich. Die werden sie in einem Bürgeramt verbringen, das es so noch nicht in Dresden gegeben hat: das erste "Junioramt" der Stadt.



Dort dürfen angehende Verwaltungsfachangestellte und Büromanagement-Kaufleute ab sofort selbstständig Bürgeranliegen bearbeiten.

"Heute früh waren schon die ersten Bürger da, haben sich von den beiden unter anderem Meldebescheinigung, Personalausweis und Führungszeugnis ausstellen lassen", vermeldet Katja Schöne (40), Abteilungsleiterin Bürgerservice.

Sie hat vor 22 Jahren selbst als Stadt-Lehrling begonnen und ist überzeugt: "Das hätte mir gefallen, von Anfang an mehr Verantwortung zu bekommen."