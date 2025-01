Es wird wieder schräg und schrill! Neujahrssingen im Alten Schlachthof

Das Neujahrssingen im Alten Schlachthof ist alljährlich schon im Januar ein Highlight der Konzert-Saison.

Von Stefan Ulmen

Dresden - Es wird wieder schräg, schrill - und tausendschön! Alljährlich am zweiten Januar-Wochenende steigt eine der schillerndsten Veranstaltungen des Konzert-Jahres in Dresden. Und dieses Mal heißt es: Think big!

Dutzende Akteure tummeln sich mit viel Spiel- und Singfreude auf der Bühne. © Norbert Neumann Nachdem die 13. Auflage unbeschadet und mit zwei ausverkauften Abenden grandios über die Bühne gegangen war, wird das 14. Dresdner Neujahrssingen an diesem Wochenende (10./11.) in mehrerlei Hinsicht ausgeweitet. "Wir ziehen in den großen Saal des Alten Schlachthofs, damit bieten wir jetzt 1450 statt vorher 850 Fans Platz", freut sich Veranstalterin Katina Haubold.

Und auf der Bühne wird es jetzt einen vierten Bläser geben. Denn inzwischen hat sich eine (auch hier) Big Band formiert - mit 16 Akteuren. Mächtig gewaltig, wenn man bedenkt, dass das Event 2010 in der Scheune mit nur fünf Musikern und einer Backgroundsängerin anfing. Motto damals: "America: Born to be wild." Katina Haubold: "Da waren es gerade mal 160 Besucher inklusive Freundes- und Freikarten ..."

Voller Einsatz im Januar 2024: Tobias Tannenberger lässt sich bei "Ice Ice Baby" (Vanilla Ice) vom Publikum tragen. © Norbert Neumann

Motto in diesem Jahr: Zurück zur Natur