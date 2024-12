13.12.2024 05:58 3.914 Fahrstuhl streikt - Mieter "gefangen": Jetzt reagiert die Hausverwaltung!

Die Hausverwaltung vom Objekt an der Kesselsdorfer Straße in Dresden-Löbtau hat reagiert. Sie will denkaputten Aufzug zeitnah reparieren lassen.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Gehbehinderte Senioren sind nach einem Ausfall des einzigen Fahrstuhls in der Kesselsdorfer Straße in Löbtau "gefangen". In diesem Haus sind viele Bewohner auf den Fahrstuhl angewiesen. © Norbert Neumann Welche Probleme das bereitet, ist nun auch bei der Hausverwaltung angekommen. So können mehrere Mieter, die auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, ihre Etagen nicht mehr verlassen. "Die Kollegen vor Ort bemühen sich um eine zeitnahe Reparatur", teilte die Hausverwaltung "ZBVV" mit Sitz in Erlangen mit. "Grundsätzlich werden gemeldete Mängel von der ZBVV und den beauftragten Dienstleistern zeitnah bearbeitet und nach Möglichkeit auch direkt gelöst." Diese Mieterin muss täglich mit ihren Hunden raus. © Norbert Neumann Ein genaues Datum, ab wann der Aufzug wieder funktionsfähig ist, könne man leider nicht nennen, "da es natürlich durch etwaige Personalausfälle, etwa durch Krankheit, und/oder Lieferzeiten für Ersatzteile durchaus zu Verzögerungen in der Reparatur kommen kann".

Titelfoto: Fotomontage: Norbert Neumann