Feinschmecker schlemmen sich durch Dresdens Küchen

Die feinen Häppchen bereitete Mario Pattis (54) zu. © Christian Juppe

Sachsen erster Sternekoch Mario Pattis (54) übernahm die erste "Bewirtung" im Restaurant "e-Vitrum" in der Gläsernen Manufaktur.

Ausflüge in die Dinglinger Villa, zum Schloss Wackerbarth, ins "Kastenmeiers", in den Burgkeller Meißen, die Radebeuler Villa Sorgenfrei sowie in die Radeberger Brauerei folgten.

Höhepunkt des Treffens ist am heutigen Samstag die Aufnahme neuer Mitglieder - zwei Dresdner Besseresser sind darunter.