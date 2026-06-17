Feuerwehr am Terrassenufer: Was war da los?

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Mehrere Feuerwehr-Fahrzeuge waren am Dienstagvormittag in Dresden entlang des Terrassenufers aufgereiht. TAG24 hat nachgehakt, was dahinter steckt.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Mehrere Feuerwehr-Fahrzeuge waren am Dienstagvormittag in Dresden entlang des Terrassenufers aufgereiht. Ein ernster Vorfall steckte jedoch glücklicherweise nicht dahinter. Die Wache Altstadt war für eine Ausbildungseinheit zum Standort der Sächsischen Dampfschifffahrt ausgerückt.

Für ein Training besuchten Kameraden der Wache Altstadt am Dienstagvormittag zwei Schiffe der Weißen Flotte.
Für ein Training besuchten Kameraden der Wache Altstadt am Dienstagvormittag zwei Schiffe der Weißen Flotte.  © Holm Helis

"In Vollmontur nahmen die Kameraden an einer Komplett-Begehung des Dampfers 'Leipzig' und des Salonschiffs 'Gräfin Cosel' teil, um für den Notfall gerüstet zu sein", erklärte Jochen Haubold (47), nautischer Leiter der Weißen Flotte, gegenüber TAG24.

Vor allem die technische Einrichtung der Maschinenräume sei sehr kostbar, weshalb die Einsatzkräfte genau wissen müssten, was bei Gefahr im Verzug zu tun sei.

"Mir ist es wichtig, das Know-how weiterzugeben", sagt der Ausbilder. Trainiert werde sowohl auf den Dampf- als auch Motorschiffen, um die Unterschiede kennenzulernen.

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"Je nach Bedarf der Wachen erfolgen die Begehungen rund viermal pro Jahr", so Haubold.

Ausbilder Jochen Haubold (47) leitete die Begehung. (Archivbild)
Ausbilder Jochen Haubold (47) leitete die Begehung. (Archivbild)  © Eric Münch
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Zur Klärung von Fragen sei auch die Mannschaft mit dem Kapitän vor Ort.

Für die Kameraden der Wache Altstadt war der Rundgang nach zwei Stunden beendet.

Titelfoto: Holm Helis

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