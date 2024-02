Fit für TSMC: TU-Studis brechen nach Taiwan auf!

Dresden - Reif für die Insel! Am Montag starteten die ersten 30 sächsischen Studenten zu einem halbjährlichen Studienaufenthalt nach Taiwan. Sie werden fit gemacht für anspruchsvolle Aufgaben in der Halbleiter-Industrie - insbesondere für das neue TSMC-Werk, das 2027 in Dresden in Betrieb genommen werden soll.