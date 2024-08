15.08.2024 07:30 Fördergeld für mehr Grün an der Kirche

Von Hermann Tydecks

Dresden - Geldsegen "von oben" für die Weinbergskirche in Trachenberge: Umweltminister Wolfram Günther (51, Grüne) übergab am Mittwoch einen Förderbescheid in Höhe von 90.000 Euro. Umweltminister Wolfram Günther (51, Grüne, v.l.n.r.) mit Kirchenvorstand Florian Reißmann (47) und Pfarrerin Gisela Merkel (58) bei der Fördermittelübergabe. © Thomas Türpe Mit den Mitteln soll ein Teil des Geländes um die Kirche entsiegelt und biodiversitätsfördernd neu begrünt werden. "Unsere Städte brauchen mehr Grün gegen die Überhitzung und sie brauchen mehr Raum für Tiere und Pflanzen. So treten wir der Klimakrise und dem Verlust der Artenvielfalt wirksam entgegen und verbessern die Lebensqualität in der Stadt. Ich freue mich, dass die Laurentiuskirchgemeinde auf ihrem Gelände vorangeht und für mehr Grün sorgt", so Günther. Sachsen: Neue Förderung für besseres Stadtklima und biologische Vielfalt "Für Projekte wie dieses haben wir eigens eine Förderrichtlinie geschaffen. Ich hoffe, dass viele weitere Akteure diesem Beispiel folgen, ebenfalls mehr Stadtgrün schaffen und so zu einem besseren Stadtklima und zum Erhalt der biologischen Vielfalt beitragen." Alle Infos dazu unter smekul.sachsen.de/foerderung.

Titelfoto: Thomas Türpe