Frauenkirche ab heute geschlossen: So lange werden keine Besucher empfangen!

Die Frauenkirche Dresden wird ab dem heutigen Montag keine Besucher empfangen. © Holm Helis

Statt Touristen und Einheimischer gehen dann vor allem Tischler, Maler, Restauratoren, Techniker und Putzkolonnen ein und aus.

"Das ist inzwischen bewährte Praxis. Es ermöglicht allen Gewerken, aufeinander aufbauende Tätigkeiten zusammenhängend durchzuführen", erklärt Thomas Gottschlich (58), leitender Architekt der Stiftung Frauenkirche.

Die 45.000 Euro teure Schönheits-Kur umfasst etwa die Pflege des Holzgestühls und die Reinigung von Böden sowie sonstigen Oberflächen. Darüber hinaus werden turnusmäßig Wartungen an elektrischen Anlagen und den Türen vorgenommen.

"Ergänzend werden wir in diesem Jahr die Gewölbe-Beleuchtung im Altarraum auf LED umstellen und setzen Arbeiten an der Beschallungsanlage fort", so Gottschlich weiter.