Frische Millionen für Dresden: Ausbau der Radroute Ost vor Abschluss!

Am Mittwoch übergab Martin Dulig 4,5 Millionen Euro an Baubürgermeister Stephan Kühn. Damit kann der Ausbau der "Radroute Ost" in Dresden abgeschlossen werden.

Dresden - Dresden wird noch fahrradfreundlicher. Am gestrigen Mittwoch übergab Verkehrsminister Martin Dulig (49) 4,5 Millionen Euro an Baubürgermeister Stephan Kühn (43, Grüne). Mit diesem Geld kann der Ausbau der "Radroute Ost" abgeschlossen werden. Mithilfe des Geldes kann die Radroute Ost fertiggestellt werden. An der Canalettostraße/ Ecke Comeniusstraße ist derweil eine neue Rad-Markierung hinzugekommen. © Norbert Neumann An den Straßenbahngleisen Comenius-/Ecke Canalettostraße sind nun Markierungen auf der Straße angebracht, die Radfahrer vor Autos und Straßenbahn warnen. "Wir hatten voriges Jahr 1100 leichte und 190 schwere Radunfälle in Dresden. Mit der Radroute Ost garantieren wir den weiteren Ausbau sicherer Wege", so Baubürgermeister Kühn. Die Radroute Ost ist Teil eines im Stadtrat beschlossenen Radverkehrskonzepts, mit dem Nebenstraßen zu Fahrradstraßen umgestaltet werden. Hier haben Fahrradfahrer Vorrang und können vom Zentrum in den Dresdner Osten fahren (Straßburger Platz bis Schulcampus Tolkewitz). Dresden Lokal Fünf Millionen Euro teuer! Alberthafen baut neuen Umschlagplatz Bereits 2022 wurde der mittlere Abschnitt zwischen Henzestraße und Altenberger Platz angelegt. Im Sommer dieses Jahres begannen die Arbeiten am westlichen Stück - Straßburger Platz bis Henzestraße. "Zwanzig Jahre lang wurde in Sachsen Verkehrspolitik durch die Windschutzscheibe gemacht. Mit der Förderung sendet das Land ein wichtiges Zeichen zur Mobilitätswende", begründete Dulig die Fördergelder. Im Namen des Freistaates Sachsen übergab Wirtschaftsminister Martin Dulig (49, SPD) 4,5 Millionen Euro an Baubürgermeister Stephan Kühn (43, Grüne). © Norbert Neumann Bis zum Ende des Jahres sollen die Arbeiten an der Radroute Ost abgeschlossen sein.

