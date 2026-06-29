Für Dresdens neue Radroute: Dutzende Parkplätze verschwinden
Dresden - Angespannte Stimmung in Tolkewitz. Für die sogenannte Radroute Ost sollen auf einem Abschnitt der Kipsdorfer Straße Dutzende Parkplätze verschwinden. Die Suche nach einem Stellplatz wird künftig länger dauern, räumt das Rathaus ein. Bei einer Bürgerversammlung regte sich Protest.
Die Radroute ist eine Aneinanderreihung von Fahrradstraßen, auf denen Radler Vorrang haben - von der Innenstadt bis Tolkewitz. Noch fehlt der letzte, knapp ein Kilometer lange Abschnitt auf der Kipsdorfer Straße (von der Altenberger Straße bis zum Schulcampus). Hier können aktuell 139 Autos am Straßenrand parken.
Nicht mehr lange! Denn ab August entsteht für knapp eine Million Euro auch hier eine Fahrradstraße.
Um geforderte Abstände einzuhalten, müssen dafür auf einer Straßenseite "68 Parkstände entfallen", erklärte jetzt Sachbearbeiter Heiko Ziesch (61) vor Anwohnern in Tolkewitz. "Es ist schon davon auszugehen, dass die Suche nach einem freien Parkstand dann etwas länger dauert."
Auf den frei werdenden Flächen sollen Markierungen angebracht werden, sogenannte "Dooring-Streifen", die verhindern sollen, dass Radfahrer von Autotüren erfasst werden.
Sachbearbeiterin Jana Schenk (46): "Gerade diese Dooring-Unfälle haben zugenommen, und dem müssen wir uns stellen."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Protest kommt von den Auto fahrenden Anwohnern
Nicht alle Anwohner sind einverstanden. "Mir fällt zunehmend das Laufen schwer. Da ist man froh, einen Parkplatz vor der Haustür zu haben", sagt etwa Katrin Schiffel (84), die seit 1970 an der Kipsdorfer wohnt.
"Ich kaufe auch gerne mal einen Kasten alkoholfreies Bier. Wie soll ich den künftig transportieren?"
Ein Rentner meint: "Für Radfahrer wird viel gemacht, für behinderte Personen nichts!" Wer eine Behinderung habe, sei schlichtweg darauf angewiesen, in der Nähe einen Parkplatz zu finden.
Von Radfahrern kam dagegen Zuspruch. "Ich habe wegen der Anbindung an die Radroute eine Wohnung gekauft", sagt Martin Reiner (48).
Clemens Wagenbrett (41) aus der Neustadt: "Autofahrer sind sich ihrer Privilegien nicht bewusst. Es gibt kein Anrecht auf einen Parkplatz."
Dilemma auf der Kipsdorfer Straße: Sicherheit für Radfahrer oder Parkplatz vor der Haustür
Die einen können nicht aufs Auto vor der Haustür verzichten, die anderen hoffen auf mehr Sicherheit beim Radfahren. Das Dilemma: Die Kipsdorfer Straße ist zu schmal, um alle Wünsche zu erfüllen.
"Wir wollen das Leben für Mobilitätseingeschränkte keineswegs schlechter machen. Bei jedem Umbau denken wir Verbesserungen mit", betont Jana Schenk aus dem Straßen- und Tiefbauamt. So werde man auch an der Kipsdorfer Straße neue Gehwegnasen mit Bordabsenkungen schaffen und das Blindenleitsystem nachrüsten. Doch das Park-Problem bleibt ...
Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig / Steffen Füssel