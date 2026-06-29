Neue Hoffnung für die Schwimmhalle Klotzsche

Dresden - Langsam drängt die Zeit: Die Schwimmhalle Klotzsche (Baujahr 1935) hält mit Sanierung höchstens noch zehn Jahre, spätestens danach braucht es einen Ersatzneubau. Schwimmsportler dürfen weiter hoffen.

Über kurz oder lang braucht es Ersatz für die 1935 erbaute Schwimmhalle Klotzsche. © Norbert Neumann

Mit 67 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung hat der Stadtrat zuletzt dafür gestimmt, erneut Fördermittel für den Neubau zu beantragen.

Über das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten - Schwimmbäder" könnten bis zu acht Millionen Euro fließen.

Der Neubau würde rund 30 Millionen Euro kosten, ein Grundstück an der Königsbrücker Landstraße 100 steht schon bereit.