Gemeinde trifft sich regelmäßig in Hinterhof-Tempel: Zu Gast bei Dresdens Sikhs

Dresden - Jeder hat eine Meinung zur Kirche. Viele Bürger beteiligen sich an der aktuellen Diskussion über Sinn und Unsinn einer weiteren Moschee in Dresden . Aber über die Glaubensgemeinschaft der Dresdner Sikhs weiß fast niemand etwas zu sagen. Dabei geben die sich ausgesprochen offen.

Baljeet Singh Bhullar (58) ist eines der fünf Gründungsmitglieder der Dresdner Sikh-Gemeinde. Hier zu sehen im Gebetsraum, in dem man sich auch nur für ein paar Minuten aufhalten darf. © Norbert Neumann

"Die Türen zu unserem Tempel stehen für jeden Menschen offen", so die herzliche Einladung von Baljeet Singh Bhullar (58), dem Vereinsvorstand der Dresdner Sikhs.

Deren Tempel, Gurudwara genannt, liegt in einem Hinterhof der Rankestraße in Pieschen. Schon von Weitem hört man am Sonntagmorgen den Gesang der Frauen.

Im Inneren der Fabrikhalle werden wir freundlich in Empfang genommen: "Bitte zieht die Schuhe aus und bindet das Tuch über den Kopf, wir essen erst mal etwas", so Bhullar herzlich.

Der Gesang aus dem Gebetsraum im oberen Stockwerk wird über Lautsprecher übertragen. Wir hocken auf dem Boden. Paniertes Gemüse und Brot auf einem Teller werden mit einer Tasse Tee gereicht.

"Menschen begegnen einander unten, nicht oben. Deshalb essen wir auf dem Boden miteinander", erklärt Bhullar.