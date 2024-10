09.10.2024 06:40 25.665 Prüfer nehmen diese Dresdner Brücke jetzt ins Visier

In Dresden wird die nächste Brücke auf Herz und Nieren geprüft. Dieses Mal ist die Flussquerung an der Wernerstraße in Löbtau dran.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Das Rathaus bläst zur nächsten Brückenprüfung: Ab Donnerstag ist die Flussquerung über der Weißeritz auf der Wernerstraße in Löbtau dran. Ab Donnerstag untersuchen Experten planmäßig den Zustand der Brücke über der Weißeritz auf der Wernerstraße in Löbtau. © Christian Juppe Laut Stadtverwaltung erfolge die Bauwerksuntersuchung gemäß gesetzlichen Vorschriften alle sechs Jahre planmäßig. "Es kommt ein Brückenuntersichtgerät zum Einsatz", so ein Sprecher. Der Verkehr werde an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet. "Radfahrer ordnen sich ein, Fußgänger nutzen die südliche Gehbahn." Dresden Lokal Senioren-Pass soll Dresdner Rentner unterstützen Die Kosten für die Prüfung betragen rund 2700 Euro und für die Zugangstechnik und die Verkehrssicherung rund 2500 Euro. Zuletzt hatte das Rathaus planmäßig bereits Hauptprüfungen an der Waldschlößchenbrücke und Ende September am Blauen Wunder durchgeführt.

