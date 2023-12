"Goodbye A380": Größtes Passagierflugzeug der Welt hebt am Freitag von Dresden ab!

Dresden - Am morgigen Freitag soll das größte Passagierflugzeug der Welt, der Airbus A380, vom Dresdner Flughafen abheben.

Der Airbus A380 soll nach durchgeführten Wartungsarbeiten den Dresdner Flughafen wieder verlassen. (Archivbild) © Max Patzig

"Goodbye A380", schrieb der Dresdner Flughafen in einem "Spotter-Hinweis" in seiner Instagram-Story am Donnerstagabend.

Demnach soll sich die Maschine der australischen Airline "Qantas" am 15. Dezember um 10 Uhr in die Lüfte begeben. Änderungen seien allerdings noch möglich.

Erst Mitte November war der Riesenflieger in der sächsischen Landeshauptstadt für anstehende Wartungsarbeiten gelandet.

Für die Arbeit der Dresdner Experten flog der Airbus zuvor extra aus Sydney ein. Flugzeit: Ganze 21 Stunden.