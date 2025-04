Gottesdienst für toten Papst - auch in Dresden wird gebetet

Dresden - Nach der Beerdigung von Papst Franziskus (†88) im italienischen Rom, wird der gebürtige Argentinier am Sonntag auch in Sachsens Landeshauptstadt geehrt.

In der Dresdner Kathedrale findet am Sonntag ein Gedenkgottesdienst statt. (Archivfoto) © Petra Hornig

Das Bistum Dresden-Meißen lädt zu einem Gedenkgottesdienst um 10.30 Uhr in die Dresdner Kathedrale (ehemals Katholische Hofkirche) am Theaterplatz ein. Bischof Heinrich Timmerevers (72) leitet die Messe, die auch per Livestream ins Netz übertragen wird.

Im Vorfeld des Gottesdienstes wurde in der Kathedrale ein Gedenkort eingerichtet, an dem Gläubige vor dem Foto des Verstorbenen eine Kerze entzünden und beten konnten, hieß es.

Bereits zur Beisetzung des verstorbenen Papstes am Samstag wurden alle Kirchen des Bistums zum Trauergeläut aufgerufen. Kirchliche Gebäude sowie Gotteshäuser zeigten Trauerbeflaggung.