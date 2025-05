Papst-Wahl: Leo XIV. mahnt: "Nie wieder Krieg!"

Im Vatikan beginnt die Wahl eines neuen Papstes: Im Konklave bestimmen 133 Kardinäle einen Nachfolger für Papst Franziskus. Die Wahl folgt uralten Traditionen.

Vatikan/Rom (Italien) - Die katholische Kirche hat mit dem US-Amerikaner Robert Prevost (69) einen neuen Papst. Er wird sich Leo XIV. nennen.

Der neu gewählte Papst Leo XIV. © Marijan Murat/dpa Er feiert nach seiner raschen Wahl im Konklave innerhalb von 24 Stunden seine erste große Messe. Dazu kehrt das neue Oberhaupt der katholischen Kirche, der US-Amerikaner Robert Francis Prevost, noch einmal in die Sixtinische Kapelle zurück. Dort war der 69-Jährige im Kreis von mehr als 130 Kardinälen zum Nachfolger des verstorbenen Papstes Franziskus bestimmt worden - am zweiten Tag des Konklaves, bereits nach vier Wahlgängen. Für den ersten Papst aus den Vereinigten Staaten gingen Glückwünsche aus aller Welt ein. Im Unterschied zum Konklave ist bei der Messe nun auch wieder die Öffentlichkeit in der Sixtinischen Kapelle zugelassen. Mit Spannung wird erwartet, wie sich der 14. Papst Leo in zwei Jahrtausenden Kirchengeschichte zeigen wird. Religion Nach der Wahl von Leo XIV.: Das sagt Kölns Kardinal Woelki zum neuen Papst Bei seinem ersten Auftritt nach dem Habemus Papam (Wir haben einen Papst) auf dem Balkon des Petersdoms trug er - anders als sein Vorgänger - wie frühere Päpste Schulterumhang und Stola. Mehr als 100.000 Menschen jubelten ihm zu. Alles zur Papst-Wahl lest Ihr hier im TAG24-Ticker.



11. Mai, 12.36 Uhr: Leo XIV. mahnt: "Nie wieder Krieg!"

Der neue Papst Leo XIV. hat sein erstes Sonntagsgebet auf dem Petersplatz zu einem Friedensappell für die gesamte Welt genutzt. Vom Balkon des Petersdoms aus rief das neue Oberhaupt der katholischen Kirche vor mehreren Zehntausend Menschen: "Nie wieder Krieg!" Der erste Pontifex aus den USA, der bisherige Kardinal Robert Francis Prevost, wurde immer wieder laut bejubelt. Mehrfach gab es Sprechchöre mit seinem Namen auf Italienisch: "Leone, Leone".

Auf dem Petersplatz gab Leo XIV. heute sein erstes Sonntagsgebet und rief dabei zu Frieden auf. © Marijan Murat/dpa

9. Mai, 18.36 Uhr: Was sich die evangelische Kirche vom neuen Pontifex wünscht

Evangelische Christen wünschen sich vom neuen Papst Leo XIV. auch ein Zugehen auf die andere Konfession. "Wir hoffen, dass er die Ökumene voranbringt", sagte die Präsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Christiane Tietz (58) am Tag nach der Wahl des neuen Oberhaupts der katholischen Kirche bei der Frühjahrssynode der EKHN in Frankfurt. Evangelische Christen hofften, dass sie von der katholischen Kirche "als Geschwister im Glauben wahrgenommen werden", sagte EKHN-Präses Birgit Pfeiffer. "Ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam unsere Verantwortung als Christinnen und Christen in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft wahrnehmen", sagte Pfeiffer. "Wir haben so viele gemeinsame Herausforderungen und so viel gemeinsame Verantwortung."

Christiane Tietz (58), Präsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, hofft auf ein Voranbringen der Ökumene durch den neuen Papst. © Helmut Fricke/dpa

9. Mai, 10.54 Uhr: Neuer Papst sorgt am Wahlabend für Heiterkeit

Noch am Abend seiner Wahl hat der neue Papst Leo XIV. seine bisherige Unterkunft im Palazzo del Sant’Uffizio besucht und mit Gläubigen gescherzt. In einem Video, das der Vatikan auf der Plattform X verbreitete, ist er bei der Segnung Umstehender zu sehen. Leo wird bei seiner Ankunft mit Applaus empfangen, viele Umstehende haben das Handy gezückt, wie auf einer längeren Aufnahme auf der italienischen Website "Fanpage" zu sehen ist. Als er aus dem Auto steigt, wird er mit "Es lebe der Papst"-Rufen begrüßt. Leo schüttelt Geistlichen und anderen Anwesenden die Hände, einige küssen seine Hand. Ein Mädchen bittet Leo um eine Segnung und eine Unterschrift für ein Buch, das sie ihm reicht. Ob er seine nun überholte alte Unterschrift nutzen solle, fragt der frisch gebackene Papst scherzhaft, der bisher unter seinem bürgerlichen Namen Robert Francis Prevost bekannt war. Dann schreibt er einige Zeilen in ihr Buch und fragt zur Erheiterung der Anwesenden: "Heute ist...?" – ganz als habe er das Datum seiner Papstwahl nicht im Kopf.

9. Mai, 6.19 Uhr: Bruder von Leo XIV. - "Er wollte schon als Kind Priester sein"

Der neue Papst Leo XIV. hat seinem Bruder zufolge schon als Kind Priester werden wollen. So wie andere Kinder mit Puppen spielen oder sich im Spiel als Soldaten ausgeben, habe sein Bruder "Priester" spielen wollen, sagte John Prevost, Kardinal Robert Francis Prevosts älterer Bruder, den US-Sendern CBS und ABC. "Und so nahm er das Bügelbrett unserer Mutter und legte ein Tischtuch darüber, und wir mussten zur Messe gehen", sagte Prevost im Interview mit CBS. Sein jüngerer Bruder habe das sehr ernst genommen und Gebete sowohl auf Latein als auch auf Englisch gekannt. John Prevost berichtete zudem, dass eine Frau, die in derselben Straße wie seine Familie gewohnt hatte, zu seinem Bruder schon in der ersten Klasse gesagt hätte, dass er der erste US-amerikanische Papst werden würde.

Der neu gewählte Papst Leo XIV., der US-Amerikaner Robert Prevost, erscheint nach dem Konklave auf dem Balkon des Petersdoms im Vatikan. © Oliver Weiken/dpa

9. Mai, 6.17 Uhr: Am Sonntag erstes Gebet vor Zehntausenden

Franziskus hatte mehr als zwölf Jahre an der Spitze der Kirche gestanden. Er starb am Ostermontag an den Folgen eines Schlaganfalls im Vatikan Nun liegt er in der Kirche Santa Maria Maggiore begraben, seiner Lieblingskirche in Rom. Erwartet wird, dass Leo XIV. dort bald seinem Vorgänger noch einmal die Reverenz erweisen wird. Ansonsten steht für ihn am Sonntag mit einem Gebet vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz ein öffentlicher Auftritt auf dem Programm. Zur Amtseinführung wird es dann vermutlich nächste Woche eine große Messe geben, zu der zahlreiche Staatsgäste erwartet werden. Die erste Reise könnte ihn noch in diesem Monat in die Türkei führen.

9. Mai, 6.14 Uhr: Deutscher Kardinal «sehr glücklich» über die Wahl

Der deutsche Kardinal Reinhard Marx hat sich über die Wahl des US-Amerikaners Robert Francis Prevost zum Papst "sehr glücklich" gezeigt. Leo XIV. sei eine Persönlichkeit, die es für die katholische Kirche brauche, sagte der Erzbischof von München und Freising im "heute journal" im ZDF. Prevost könne "zuhören, argumentativ sein, verstehen, was meine Probleme sind oder wo wir Fragen haben", betonte der 71 Jahre alte Marx. Mit Blick auf die katholische Kirche in Deutschland und ihre Reformbemühungen sieht Marx bei Leo XIV. eine große Bereitschaft, in die gemeinsame Diskussion zu gehen. Er erhoffe sich vom neuen Papst, dass dieser zuhört und die Situation in Deutschland genau betrachtet.

Kardinal Reinhard Marx gibt nach der Trauermesse für den verstorbenen Papst Franziskus vor der Villa Mater Dei, dem Gästehaus der Deutschen Bischofskonferenz, ein Statement. © Michael Kappeler/dpa

9. Mai, 6.08 Uhr: Perus Präsidentin feiert neuen Papst: "Historischer Moment"

Perus Präsidentin Dina Boluarte hat dem neuen Papst Leo XIV. zur Wahl gratuliert und dessen peruanische Staatsangehörigkeit hervorgehoben. "Wir feiern einen historischen Moment für Peru und die Welt", sagte Boluarte in einer Fernsehansprache. "Dieser Meilenstein markiert nicht nur das erste Mal, dass ein Amerikaner den Thron des Petersdoms besteigt, sondern auch die erste Gelegenheit, bei der ein Peruaner mit mehr als 20 Jahren Dienst in unserem Land die katholische Kirche als Papst anführt." Der neue Papst - der gebürtige US-Amerikaner Robert Prevost - hat nach Angaben der peruanischen Migrationsbehörde seit 2015 auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Prevost war Missionar in Peru. Er gründete dort Pfarreien, leitete ein Priesterseminar und war in der Bischofsausbildung aktiv. 2015 ernannte ihn Papst Franziskus zum Bischof von Chiclayo.

Auf diesem Foto segnet der damalige Bischof Robert Prevost (69, M) eine Frau während einer Messe in Peru im September 2020. © -/Cruz de Motupe Brotherhood via AP/dpa

9. Mai, 6.06 Uhr: Vorsitz des Weltkirchenrates freut sich auf Zusammenarbeit

Die Nachricht vom neuen Papst Leo XIV. hat beim Vorsitzenden des Weltkirchenrates, Heinrich Bedford-Strohm, "Freude und Hoffnung" ausgelöst. "Ich erwarte, dass er das Zeugnis von Papst Franziskus für die Liebe zu allen Menschen, besonders zu den Schwächsten, und für die Liebe zur nichtmenschlichen Schöpfung fortsetzt", schrieb der langjährige Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf Facebook, nachdem der Amerikaner Robert Francis Prevost zum Nachfolger von Papst Franziskus gewählt worden war.

8. Mai, 21.37 Uhr: Papst Leo XIV. feiert am Freitag erste große Messe

Der neue Papst Leo XIV. wird am Freitag in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan seine erste große Messe als neugewähltes Oberhaupt der katholischen Kirche feiern. Dies teilte der Vatikan-Sprecher Matteo Bruni vor Journalisten mit. Bei der Messe um 11.00 Uhr sollen demnach auch die Kardinäle dabei sein. Am Sonntag soll sich Leo XIV. zudem für das Mittagsgebet Regina Coeli vom Balkon des Petersdoms der Öffentlichkeit zeigen.

8. Mai, 20.41 Uhr: "Das Böse wird nicht siegen"

Der neue Papst Leo XIV. hat in Anlehnung an seinen Vorgänger Franziskus in seiner ersten Ansprache zu Frieden, Einheit und Dialog aufgerufen. "Der Friede sei mit euch allen, liebe Brüder und Schwestern", lauteten die ersten Worte des US-Amerikaners nach der Papst-Wahl an die Gläubigen und Schaulustigen auf dem Petersplatz.

Frieden, Einheit, Dialog: Die ersten Worte des neuen Papstes Papst Leo XIV. erinnern stark an die seines Vorgängers. © -/Diocese of Chulucanas via AP/dpa

8. Mai, 20.39 Uhr: Kirchenglocken läuten für neuen Papst

In vielen Ländern weltweit haben nach der Wahl des neuen Papstes die Kirchenglocken geläutet. Unter anderem berichtete ein dpa-Reporter aus Spanien von läutenden Glocken an zahlreichen Kirchen. Auch zahlreiche Nutzer der Plattform X berichteten, dass in ihrer Nachbarschaft nach der Papstwahl Glocken zu hören gewesen seien. Entsprechende Berichte gab es auch aus Deutschland.

Ein neuer Papst wurde gewählt – weltweit läuteten nach der Wahl die Kirchenglocken. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

8. Mai, 20.02 Uhr: Merz gratuliert Papst - "Anker für Gerechtigkeit"

Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) hat dem neuen Papst Leo XIV. (69) gratuliert und ihm versichert, dass die Menschen in Deutschland "mit Zuversicht und positiver Erwartung" auf seine Zeit als Oberhaupt der Katholischen Kirche blickten. "Durch Ihr Amt geben Sie in diesen Zeiten großer Herausforderungen Millionen von Gläubigen weltweit Hoffnung und Orientierung", hieß es in einem in Berlin veröffentlichten Gratulationsschreiben des Kanzlers an den Papst. "Für viele Menschen sind Sie ein Anker für Gerechtigkeit und Versöhnung."