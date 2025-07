Große Verspätungen und Ausfälle am Dresdner Hauptbahnhof: Was ist da los?

Dresden - Massive Beeinträchtigungen am Dresdner Hauptbahnhof! Seit Dienstagvormittag kommt es dort zu großen Verspätungen und Zugausfällen.

Alles in Kürze

Wegen einer Stellwerksstörung ist der Bahnbetrieb in der Nord- und Südhalle des Dresdner Hauptbahnhofs stark beeinträchtigt. Abfahrten und Ankünfte in der Mittelhalle sind nicht betroffen. (Archivbild) © Holm Helis

Grund dafür ist ein Verbindungsausfall zum Elektronischen Stellwerk (ESTW), wie der Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte.

Gegen 9.15 Uhr konnte die Betriebszentrale Leipzig keine Signale und Weichen mehr für die Süd- und Nordhalle bedienen. In der Folge mussten Züge des Regional- und Fernverkehrs zurückgehalten werden.

Etwa eine halbe Stunde später war der Kontakt zum ESTW wieder hergestellt, jedoch gibt es weiterhin Probleme.

So müssen alle betroffenen Abschnitte einzeln frei gemeldet werden, was sehr zeitaufwendig ist, heißt es vonseiten der Deutschen Bahn. Normalerweise läuft dies automatisiert über Achszähler ab, die sich an den Gleisen befinden.