Großeinsatz am Flughafen: Messer-Mann randaliert in S-Bahn!

Dresden - Am Samstagmorgen löste ein bewaffneter Mann einen Polizei-Großeinsatz am Dresdner Flughafen aus.

Mehrere Einsatzwagen eilten am Samstag zum Dresdner Flughafen. © xcitepress/Finn Becker

In der S-Bahn-Station unter dem Flughafen wurde gegen 8.35 Uhr eine Person, die mit einem Messer bewaffnet war, von den Einsatzkräften überwältigt, erklärte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Dresden gegenüber TAG24 am Vormittag.

Vorausgegangen war eine Bedrohungslage. Bei einer Fahrkartenkontrolle, konnte ein Ukrainer (47) in der S2 in Richtung Flughafen keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen, teilte die Bundespolizei am Nachmittag mit.

Als die Beamten im Zugabteil zur Unterstützung eintrafen, eskalierte die Situation. Der 47-Jährige reagierte gewaltsam, schubste einen Polizisten und zückte schließlich ein Messer, womit er die Einsatzkräfte bedrohte.

Trotz des Einsatzes von Pfefferspray konnte der Schwarzfahrer nicht aus dem Zug geholt werden. Der Waggon wurde abgesperrt, weitere Fahrgäste wurden in Sicherheit gebracht.

Eine Gefährdung für Dritte bestand laut einem Pressesprecher nicht.