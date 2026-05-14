Großer Bauboom: Pension, Hotel und Kneipe für Gartenbewohner Günther

Dresden - Mit Günther fing alles vor einem Jahr an. Ein regelrechter Bauboom brach auf dem Grundstück von Jana Kaluscha (48) in Dresden -Meußlitz aus. Quasi über Nacht schossen eine Pension, ein Hotel und eine Dorfkneipe aus dem Boden. Klein und auf die Maße von Günther abgestimmt. Denn Günther ist ein Igel.

Tierfreundin Jana Kaluscha (48) schraubt in ihrem Garten das Schild an der Dorfkneipe fest. © Eric Münch

"Unser Labrador-Mädchen Peppy fand Günther im März 2025 in unserem Garten. Er war zu früh aus der Winterruhe erwacht und wog nur 380 Gramm", erinnert sich Jana.

Günther kam als Nummer 94 zur Radebeuler Igelhilfe. "Ostern konnten wir ihn wieder abholen. Auf Anraten der Igelhilfe bauten wir ihm ein Haus – die Dorfkneipe, ein Futterhaus mit zwei Eingängen."

Eine Wildkamera brachte schnell ans Licht: Günther war nicht allein. "Fünf, sechs Igel wohnen jetzt bei uns", vermutet Jana, die zwei weitere Igel-Häuser aufstellte. Bis Juni werden ihre Igel mit Katzentrockenfutter verköstigt.

"Dann müssen sie selbst auf Futtersuche nach Insekten und Maden gehen." Es gibt viele wilde Ecken in Janas Garten, kein Rasenmähroboter zieht seine Bahn, Wildblumen und Holz locken Insekten an – ein Paradies für Günther und Kollegen.