Kinder suchen Pflegeeltern: So kann man in Dresden helfen

Dresden - Zwischen Einsamkeit und Hoffnung: In Sachsen leben derzeit mehr als 6500 Kinder und junge Erwachsene in Heimen. Allein in Dresden kümmern sich aktuell 344 Pflegefamilien um 397 Jungen und Mädchen. Nun werden für sieben weitere Schützlinge passende Eltern gesucht.

Viele Kinder und Jugendliche kommen aus den verschiedensten Gründen ins Kinderheim – sei es wegen Suchtproblemen im Elternhaus oder der schlichten Überforderung ihrer Familien. © IMAGO/PhotoAlto

Im Zuge dessen lädt die Stadt am 27. Mai um 18.30 Uhr zu einer Infoveranstaltung in der Glashütter Straße 101 ein.

Eine Anmeldung vorab ist dabei nicht notwendig. "Helfen können Menschen unterschiedlichen Alters, die einem Kind auf Zeit ein Zuhause bieten möchten", erklärt das Rathaus.