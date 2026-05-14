Kinder suchen Pflegeeltern: So kann man in Dresden helfen
Dresden - Zwischen Einsamkeit und Hoffnung: In Sachsen leben derzeit mehr als 6500 Kinder und junge Erwachsene in Heimen. Allein in Dresden kümmern sich aktuell 344 Pflegefamilien um 397 Jungen und Mädchen. Nun werden für sieben weitere Schützlinge passende Eltern gesucht.
Im Zuge dessen lädt die Stadt am 27. Mai um 18.30 Uhr zu einer Infoveranstaltung in der Glashütter Straße 101 ein.
Eine Anmeldung vorab ist dabei nicht notwendig. "Helfen können Menschen unterschiedlichen Alters, die einem Kind auf Zeit ein Zuhause bieten möchten", erklärt das Rathaus.
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Interessierte erfahren vor Ort, was es bedeutet, eine Pflegefamilie zu sein und welche Voraussetzungen bei der Betreuung wirklich wichtig sind.
Titelfoto: IMAGO/PhotoAlto