Viele Helfer und viel Prominenz beim Elbwiesen-Putz

Dresden - Sauber ist schöner: Mehr als 2200 Helfer hatten sich angemeldet, verpassten am Sonnabend den Elbwiesen eine Frischkur.

In Loschwitz packten auch Olympiasieger Tom Liebscher-Lucz (30, v.l.), Sportbürgermeister Jan Donhauser (54, CDU) und Grünen-Stadtrat Torsten Schulze (54) mit an. © Holm Helis

Bewaffnet mit Zwicke und Rechen befreiten sie auf einer 30 Kilometer langen Sammelstrecke von Cossebaude bis Pillnitz das Naturschutzgebiet von Unrat und Schwemmgut.

Der Andrang an fleißigen Unterstützern war in diesem Jahr so groß gewesen, dass die Verwaltung die Anmeldung (das Rathaus verteilte die registrierten Helfer auf den Arealen) im Vorfeld erstmals schließen musste.