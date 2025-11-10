Im Herzen der Neustadt: Beleuchtung für den Spielplatz gefordert

Dresden - "Mehr Licht!" - Das wünschte sich nicht nur der alte Goethe kurz vor seinem Tod, sondern fordern nun auch grüne Lokalpolitiker in der Neustadt. Im Zentrum ihrer Überlegungen steht ein beliebter Spielplatz an der Louisenstraße.

Das Areal um den Spielplatz Louisengrün dient vielen Kindern als Durchgang zur Schule. © Thomas Türpe

Viele Eltern kennen das Problem: In den Wintermonaten wird es oft schon dunkel, wenn die Kinder aus Schule oder Kita abgeholt werden und danach noch weiterspielen wollen. Auf dem Spielplatz Louisengrün fehlt abends jedoch schlichtweg die Beleuchtung, um länger toben und buddeln zu können.

Doch nicht nur das: "Der Weg am und durch den Spielplatz dient vielen Kindern in den frühen Morgenstunden und am Nachmittag als Schul- und Heimweg von der Seifhennersdorfer Straße", weiß Hanna Ogrzewalla (29), die für die Grünen im Stadtbezirksbeirat sitzt.

Zum Einsatz kommen könnten umweltschonende LEDs, womöglich sogar mit Bewegungsmeldern, sodass das Licht nicht die ganze Zeit brennt.