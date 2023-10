Hauptbahnhof und Dresden-Neustadt mit großer Neuerung

Dresden - Ab dem 23. Oktober werden am Dresdner Hauptbahnhof und am Bahnhof Neustadt acht Fahrkartenautomaten für die bargeldlose Zahlung umgerüstet.

An Dresdens beiden größten Bahnhöfen werden die Fahrkartenautomaten umgerüstet. © Verkehrsverbund Oberelbe GmbH

Vom 23. bis zum 25. Oktober sind die Automaten am Hauptbahnhof dran, am 25. und 26. wird am Bahnhof Neustadt umgerüstet, erklärte Christian Schlemper, Pressesprecher des VVO, gegenüber TAG24 am Freitagmorgen.

Die Arbeiten übernimmt dabei "DB Vertrieb". Die genauen Kosten für die Umstellung auf bargeldlose Zahlung ließen sich nicht beziffern, da dies im Rahmen des Wartungsvertrages zwischen der Deutschen Bahn und dem VVO geregelt ist, so Schlepper weiter.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung von Deutscher Bahn und Verkehrsverbund Oberelbe hieß es am Freitag, dass man mit der Automatenumrüstung auf die steigende Anzahl elektronischer Zahlungen via Apps (VVO mobil, DVB mobil, DB Navigator oder FAIRTIQ) reagiere und sich einen "reduzierten Aufwand" sowie "weniger Vandalismus" erhoffe.

Bereits im Januar wurden erste VVO-Automaten umgerüstet, allerdings mit weniger erfolgreichem Ausgang, so VVO-Projektleiter Alexander Zschoche: "Nachdem wir im Januar in einem Pilotprojekt zwei Automaten in Heidenau-Großsedlitz und Dresden-Zschachwitz auf bargeldlosen Betrieb umgerüstet haben, sind die Umsätze trotz dieser Möglichkeiten leicht zurückgegangen und einige Fahrgäste haben sich Alternativen gesucht."