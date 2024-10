11.10.2024 16:45 6.244 Hier nehmen Prüfer Dresdner Brücke genau unter die Lupe

Brücken-TÜV in Dresden. Auf der Wernerstraße in Löbtau wurde am Donnerstag die Brücke über die Weißeritz unter die Lupe genommen.

Von Hermann Tydecks

Dresden - An der Brücke über die Weißeritz auf der Wernerstraße im Dresdner Stadtteil Löbtau fand am Donnerstag planmäßig die Hauptprüfung statt. Bei der Hauptprüfung an der Wernerstraße erfolgte ein Brücken-TÜV, der alle sechs Jahre obligatorisch ist. © Holm Helis Diese Art Brücken-TÜV erfolgt gemäß gesetzlicher Vorschriften alle sechs Jahre. Dabei kam auch ein Brückenuntersichtgerät zum Einsatz. Um alle Stellen begutachten zu können, setzen die Kräfte ein Brückenuntersichtgerät ein. © Holm Helis Der Verkehr wurde an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet. Die Kosten für die Prüfung betragen rund 2700 Euro und für die Zugangstechnik und die Verkehrssicherung rund 2500 Euro.



Titelfoto: Holm Helis