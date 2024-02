Hausbesuch im Lingnerschloss: So geht's nach der Pleite weiter

Dresden - Förderverein pleite, Insolvenzverfahren, Notbetrieb: Viele Dresdner sind verunsichert, ob sie Lingnerschloss, Park und Gaststätte überhaupt noch besuchen können, so wie es der einstige Bewohner Karl August Lingner (1861-1916) wünschte. TAG24 besuchte am Mittwoch das "Schloss für alle".

Lingnerterrassen-Geschäftsführer David Howanski (34) freut sich auf Gäste, hat weiterhin (außer Montag und Dienstag) geöffnet. © Eric Münch

Es regnet in Strömen, kaum ein Besucher läuft am Vormittag durch den Park, der um Schloss und Weinberg verläuft. Offen und rund um die Uhr zugänglich ist das Areal weiterhin - und soll es auch künftig bleiben. Wer sich nach einem Spaziergang stärken will, kann das auch weiter im eigenständigen Restaurant "Lingnerterrassen" mit Gewölbekeller tun.

"Wir haben geöffnet!", betont Geschäftsführer David Howanski (34). Außerdem öffnet bei mildem Wetter auch der Biergarten, wo es neben Pils (0,4 Liter für 4,40 Euro) auch das traditionell günstige "Lingner-Getränk" (Wasser mit Holunderblüten-Sirup; 0,4 Liter für 2 Euro) gibt (nur kurzfristig wegen eines Sirup-Engpasses nicht).



Und auch das fast vollständig über den Förderverein sanierte Schloss bleibt kostenfrei erlebbar. Es ist aber nicht mehr an vier Tagen pro Woche geöffnet, sondern nur noch am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Dann stehen ehrenamtliche Kräfte des Fördervereins für Fragen und Führungen bereit, zeigen das Lingner-Museum im Salon, den Sternensaal mit Kunst-Ausstellung.