Vollsperrung in Dresden! Fachleute müssen Wasserrohrbruch beheben

Dresden - Havarie in der Dresdner Südvorstadt! Am Freitagnachmittag ist auf dem Zelleschen Weg ein Trinkwasserrohr gebrochen. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf eine Vollsperrung einstellen.

Auf dem Zelleschen Weg kam es am Freitag zu einem Wasserrohrbruch.. © privat

Wie Versorger SachsenEnergie mitteilte, wird die Schadensstelle in Höhe der Kreuzung Ackermannstraße/Paradiesstraße vermutet.

"Aufgrund einer Unterspülung hat sich der Asphalt gesenkt. Der betroffene Bereich ist daraufhin sofort von der Polizei gesperrt worden", erklärte SachenEnergie-Sprecherin Viola Martin-Mönnich (40) gegenüber TAG24.

Seit 18 Uhr kann der gesamte Zellesche Weg in stadteinwärtiger Richtung nicht mehr befahren werden. Für 21 Uhr ist dann eine Vollsperrung (auch stadtauswärts) geplant. Umleitungen sind ausgeschildert.

"Eine Spezialfirma lokalisiert am Samstag ab 7 Uhr die Schadensstelle mit Bodenmikrofonen", so Martin-Mönnich. Es handle sich um ein sehr großes Rohr mit 1,50 Meter Durchmesser in vier Metern Tiefe.