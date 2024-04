Heile, heile Segen! Not-OP in der Dresdner Teddy-Sprechstunde

Dresden - Kuscheliges Jubiläum: Zum 20. Mal öffnete das Teddykrankenhaus in der Uniklinik am Dienstag seine Pforten. Bis Donnerstag nehmen sich 150 Dresdner Medizinstudenten hingebungsvoll 1048 Kuscheltieren an, die von aufgeregten Kindern in die Behandlungsräume getragen werden.