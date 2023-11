"Heimwegtelefon": Hotline für brenzlige Situationen am Abend

Laut Studie des Bundeskriminalamtes vom November 2022 geben 67 Prozent der Frauen an, sich abends und nachts in Bus und Bahn nicht sicher zu fühlen.

Die Helfer sitzen am PC, führen an belebtere Orte oder alarmieren notfalls direkt die Polizei .

2011 wurde das "Heimwegtelefon" von zwei Freundinnen gegründet, die dieses Angebot in Schweden kennenlernten. Inzwischen ist die einstige Initiative zum Verein mit Sitz in Dresden gereift.

Über 100 ehrenamtliche Telefonisten sind bundesweit im Einsatz: "An Wochentagen haben wir an die 40 Anrufe. An Wochenenden an einem Abend bis zu 90", verzeichnet der Pressesprecher.

Deutschlandweit gilt folgende Nummer: 03012074182.

Der Anruf kostet die Telefongebühren, die der Mobilfunkanbieter für einen Anruf ins deutsche Festnetz verlangt. Wer eine Flatrate hat, telefoniert quasi kostenlos.