Gute Nachricht für "Amts-Bambi": Rehbock wird nicht abgeknallt

Erwischt! Dieser Rehbock (männliches Rehwild) gelangte 2019 als Kitz auf das Gelände des Verfassungsschutzes, darf jetzt unerwarteterweise doch bleiben. © privat

Erstmals auf dem Behördenareal gesichtet wurde der Rehbock 2019 - noch als Kitz! "Auf welche Weise das Tier in das abgegrenzte Areal gelangt ist, kann nicht gesagt werden", sagt Kathlen Zink (59) vom LKA.

Experten sichteten den Eindringling. "Nach Auskunft der Revierjäger war der Rehbock gesund und gut genährt und kann auch weiterhin in der Liegenschaft ausreichend Futter finden", so Zink. Das Tier frisst Gras, Wildblumen, Eicheln, nimmt so auch genügend Wasser auf, ein Wäldchen bietet zudem Schutz.

Die Jahre vergingen, der Rehbock wuchs - wie auch der Bedarf an Parkplätzen auf dem Areal, wo Hunderte Menschen arbeiten. Für den Bau eines Parkdecks im Sommer sollte der Rehbock weichen. Da die Umsiedlung in ein Wildgehege nicht ganz einfach ist, stand auch ein Abschuss im Raum - zum Entsetzen vieler Tierfreunde.

"Wir nennen ihn Amts-Bambi, freuen uns immer, ihn zu sehen", sagt eine Mitarbeiterin. Erst sei der Rehbock scheu gewesen, jetzt fast handzahm, sagt eine Kraft, die auch auf dem Gelände tätig ist.