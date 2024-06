Heute gleich zwei Demos in der City

Dresden - Am heutigen Samstag wird es eng in der Dresdner Altstadt.

Die Rapper von "01099" treten am Samstag gegen Rechtsextremismus auf. © picture alliance/dpa

Gleich zwei Großdemos haben sich im Vorfeld der Wahl angekündigt und werden wohl mit Tausenden Teilnehmern die Straße füllen. Dabei könnten beide Demos gegensätzlicher nicht sein.



Schon ab 13.30 Uhr wird es einen ersten Demozug geben: Da startet am Fritz-Förster-Platz eine Zubringer-Demo zum Theaterplatz.

Eine zweite davon geht per Rad um 14 Uhr am Wasaplatz los: Am Theaterplatz selbst gibt es ab 15 Uhr eine "Wir sind die Brandmauer"-Demo.

Unter diesem Motto fanden sich zuletzt über 10.000 Demonstranten ein, protestierten gegen Rechtsextremismus und riefen zur Wahl von demokratischen Parteien auf.

Auf der Demo soll unter anderem das Dresdner Rap-Projekt "01099" auftreten. Auch ein Demozug durch die Stadt ist geplant.