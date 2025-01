Hohe Feinstaubwerte in Dresden! Nicht nur Feuerwerk ist schuld daran

Dresden - Bereits in den Tagen vor Silvester wurden in Dresden erhöhte Feinstaubwerte gemessen.

So war am 29. Dezember an der Messstation Bergstraße laut Landesumweltamt ein maximaler Tagesmittelwert von 42 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen worden.

Maximal an 35 Tagen im Jahr darf dieser Wert 50 Mikrogramm überschreiten. 2024 war das in Dresden an drei Tagen der Fall. In den Stunden nach Mitternacht wurden die Grenzwerte vorübergehend überschritten (bis 85 Mikrogramm), pendelten sich am Morgen aber wieder unter dem Grenzwert ein.

Laut Wetterdienst löst sich die belastende Inversionswetterlage bis zum heutigen Mittwoch auf, da ein Sturmtief im Norden für frischen Wind und teils sogar Sturmböen sorgt.