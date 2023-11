In Gedenken an die Pogromnacht: Kretschmer und Hilbert legen heute Kränze nieder

Mit Mahnwachen, Gottesdiensten und Zusammenkünften gedenkt Sachsen am heutigen Donnerstag an diesen Tag der Schande und an die Opfer des Holocaust.

Als die Semper-Synagoge brannte, war die Feuerwehr angehalten, die umliegenden Häuser vor den Flammen zu schützen. In dieser Nacht wurden in Dresden 151 jüdische Männer verhaftet und ins "Pogromsonderlager" nach Buchenwald verschleppt, darunter der gesamte Vorstand der Jüdischen Gemeinde.

In Dresden legt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) gemeinsam mit dem Dresdner OB Dirk Hilbert (51, FDP) am Alten Leipziger Bahnhof einen Kranz nieder. Von dem Bahnhof aus wurden in der NS-Zeit Juden in Vernichtungslager gebracht, in vielen Städten werden bei Aktionen Stolpersteine geputzt.