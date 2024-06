Jedes Wochenende wieder: Stauffenbergallee wird zum größten Freiluft-Klo der Stadt

Es gibt verschiedene Maßstäbe, um eine Stadt zu bewerten. Manche erkundigen sich nach den kulturellen Einrichtungen. Andere schauen nach Grünflächen oder wie viele Mülleimer im Park angebracht sind. Wieder andere interessieren sich für die bestmögliche Verkehrsanbindung.

Eines der wichtigsten Kriterien für gute Außenwirkung jeder Stadt auf der Welt bleibt dabei, wie viele öffentliche Toiletten es gibt. Dessen ist sich das Dresdner Rathaus bewusst und investiert im kommenden Jahr zwei Millionen Euro. Zwar wird es dann weniger öffentliche Toiletten in der Stadt geben, diese sollen aber ausschließlich kostenfrei sein.

Teile der Stadtratslobby interpretieren die Ausdünnung der öffentlichen Toiletten als Fehlschluss. Aber es gibt eine Gruppe, die weder zu den Bürgern noch zu den Touristen zählt. Eine Gruppe ohne Klo und ohne Lobby. Die ausländischen Lasterfahrer an der Stauffenbergallee.

Woche für Woche erleichtern sich hunderte von ihnen mehrmals täglich in die Natur. Und auch mit den aktuellen Sanierungsmaßnahmen soll nicht für mobile Klos gesorgt werden.

Was also bleibt einem müden italienischen Brummifahrer nach seinem wochenendlangem Intermezzo am Zollamt an seine Frau zu berichten, außer: "Ich war an der Frauenkirche, habe im Supermarkt Salami und Wein gekauft und dann erstmal in den Busch gekackt." So ist das in Dresden. Wirklich schade.