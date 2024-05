Kaitzbach-Freilegung: Ärger an Dresdner Skateranlage

Vereins-Chef Hans-Jürgen Burkhardt (71) steht dort, wo der Kaitzbach übergittert werden soll. © Steffen Füssel

Dafür, dass die baufällige Halfpipe abgebaut wird, hat Hans-Jürgen Burkhardt (71) vom Förderverein "Dresden skatet" noch Verständnis. "Wir konnten die Sanierung finanziell nicht stemmen und haben dem Abbau zugestimmt."

Was ihn ärgert: "Nur durch die Presse haben wir vor drei Wochen erfahren, dass der Kaitzbach über eine Rinne freigelegt und per Gitter mit der Anlage verbunden werden soll."

Burkhardt kritisiert, dass der Verein nicht in die Planungen einbezogen wurde. Aber auch an der Sache übt er scharfe Kritik: "Fahren Skater über das Gitter und fallen hin, werden sie sich die Hände aufschürfen. Protektoren können sich in den Gittern verfangen. Und bei Nässe wird die Rutschgefahr erhöht."

Weiteres Argument: "Leute werden ihren Müll an der Rinne herumliegen lassen, die Reinigung wird ein Riesenaufwand."

Dabei versichert Burkhardt, nicht prinzipiell gegen die Freilegung des Kaitzbachs zu sein, schließlich könnten davon Stadtbild und Klima profitieren. "Aber nicht an dieser Stelle."