KarriereStart trotzt der Wirtschaftsflaute: Auf dieser Messe lauern richtig gute Jobs

Am Freitag startet in Dresden die "KarriereStart"-Messe. Mit dabei sind rund 500 Aussteller.

Von Lennart Zielke

Dresden - Bundesweit rutschen immer mehr Unternehmen in die Insolvenz – ein Trend, der auch in Sachsen erkennbar ist. Kaum zu spüren ist die schlechte Stimmung jedoch auf der Messe "KarriereStart", die Freitag mit rund 560 Ausstellern in Dresden beginnt.

Über das Computerspiel Minecraft will die Handwerkskammer den Jugendlichen verschiedene Berufe näher bringen.
Über das Computerspiel Minecraft will die Handwerkskammer den Jugendlichen verschiedene Berufe näher bringen.

Zum Jahresbeginn freute sich die Handwerkskammer Dresden über wachsendes Interesse junger Menschen. 2348 Lehrlinge haben 2025 im Kammerbezirk (umfasst Ostsachsen) eine Ausbildung begonnen – 8,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das möchte die HWK weiter steigern und lädt an ihrem Stand Schüler in die Welt des weltweit beliebten Computerspiels Minecraft ein. Dort können sie Berufe vom Anlagenmechaniker bis zum Zahntechniker ausprobieren.

Spielerisch geht es auch bei den DVB zu: Jugendliche erleben über einen virtuellen Simulator Fahrten im neuen Stadtbahnwagen. Trotz Sparmaßnahmen sucht das Verkehrsunternehmen weiter nach den Transporteuren der nächsten Generation – Mechatroniker, Industriemechaniker, Fachkräfte im Fahrbetrieb, aber auch duale Studenten.

Sprecher Falk Lösch (60) erklärt TAG24: "Wir schreiben jährlich zwischen 30 und 40 Lehrstellen aus."

Ein Elektroniker-Azubi baut ein Motorschutzrelais: Technische Ausbildungen sind eine gute Grundlage für spätere Karrieren.
Ein Elektroniker-Azubi baut ein Motorschutzrelais: Technische Ausbildungen sind eine gute Grundlage für spätere Karrieren.

Bier zapfen auf der Karrierstart

Personalbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU) wirbt für Jobs in der Stadtverwaltung.
Personalbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU) wirbt für Jobs in der Stadtverwaltung.

Das Rathaus (mehr als 7000 Mitarbeiter) möchte mittelfristig Stellen reduzieren, passender Nachwuchs ist trotzdem willkommen: IT-Spezialisten und Verwaltungsfachleute, Feuerwehrmänner oder Garten- und Landschaftsbauer für den Regiebetrieb.

Personalbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU) sagt: "Wir suchen aber nicht nur selbst Nachwuchskräfte, sondern unterstützen auch motivierte Gründerinnen und Gründer sowie Unternehmen, die innovative Ideen umsetzen." Deshalb sei auch die Wirtschaftsförderung beratend auf der Messe aktiv.

Ein Bier selbst zapfen und dessen Zutaten erkennen lässt sich am Stand des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) für Agrarwirtschaft und Ernährung in Dresden.

In unmittelbarer Nähe können Schüler beim BSZ Seiffen (Erzgebirge) einen Einblick in die Kunst des Holzspielzeugmachens gewinnen.

Prost! Wer Brauer und Mälzer werden möchte, ist beim BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung in Dresden gut aufgehoben.
Prost! Wer Brauer und Mälzer werden möchte, ist beim BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung in Dresden gut aufgehoben.
Zur "KarriereStart" im Dresdner Messegelände kamen im vergangenen Jahr mehr als 40.000 Besucher.
Zur "KarriereStart" im Dresdner Messegelände kamen im vergangenen Jahr mehr als 40.000 Besucher.
Auch Frauen sind im Handwerk gerne gesehen - 2025 starteten im Kammerbezirk 514 eine Ausbildung. (Symbolbild)
Auch Frauen sind im Handwerk gerne gesehen - 2025 starteten im Kammerbezirk 514 eine Ausbildung. (Symbolbild)

Die Messe ist Freitag bis Samstag (9 bis 17 Uhr) sowie am Sonntag (10 bis 17 Uhr) geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, Schüler und Studenten zahlen 3,50 Euro.

Titelfoto: Montage: Steffen Füssel, Thomas Türpe, imago images/Horst Rudel

