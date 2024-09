Kein Geld! Frühe Winterpause für die Brunnen in Dresden

Die Brunnen auf der Prager Straße werden in den kommenden Wochen mit Brettern zugenagelt. © Holm Helis

So gehen etwa am Palaisplatz als auch am Bastionsbrunnen (Postplatz) schon in dieser Woche die Fontänen aus. Auch die Anlagen auf der Prager Straße sollen demnächst mit Brettern abgedeckt werden.

Das Wasser wird aus den Becken gelassen, die Objekte werden gereinigt und frostgefährdete Bauteile (Filter, Schläuche) abmontiert. Die Einzelteile werden dann in unterirdisch liegenden Technikräumen gelagert.

In den vergangenen Jahren wurden die Wasserspiele erst Anfang Oktober beendet. Doch wegen der angespannten Haushaltslage sei der Schritt der vorzeitigen Abschaltung und Winterfestmachung "alternativlos", erklärt Amtsleiter Detlef Thiel (61).

Denn seit Januar stehen den einzelnen Ämtern nur noch 80 Prozent des Sachkostenbudgets zur Verfügung. "Bewirtschaftungseinschränkung" heißt das im Verwaltungsdeutsch.