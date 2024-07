29.07.2024 11:40 33.045 Bislang ein Tabu in Sachsen: Gibt es bald Schwarzlicht-Blitzer in unseren Autobahn-Tunneln?

In den sozialen Netzwerken war die Aufregung groß: Feste Schwarzlicht-Blitzer würden gerade in den A17-Tunneln bei Dresden installiert. Ist da was dran?

Von Eric Hofmann

In den sozialen Netzwerken war die Aufregung groß: Feste Schwarzlicht-Blitzer würden gerade in den A17-Tunneln bei Dresden installiert. Selbst Lokalpolitiker wie Jens Genschmar (55, Freie Wähler) verbreiteten die Warnung weiter. Nur war da rein gar nichts dran ... Schwarzlicht-Blitzer in den Autobahntunneln? Die Verantwortlichen weisen diese Gerüchte entschieden zurück. © Montage: Imago/Steve Bauerschmidt, privat Blitzen in Autobahntunneln ist eine heikle Sache: Weil ein normaler Blitz dort blenden würde, kommen in der Regel Infrarot- oder auch Schwarzlicht-Blitzer zum Einsatz. Da es diese in Sachsen nicht gibt, halten sich nur wenige Autofahrer an die vorgeschrieben 80 Stundenkilometer im Tunnel. Deshalb war die Aufregung groß, als sich das Gerücht verbreitete, dass die Technik nun fest auf der A17 verbaut werden würde. Seinen Ursprung hat es wohl in den nächtlichen Tunnelsperrungen - diese haben jedoch einen anderen Grund. "Wir haben in den letzten vier Nächten nur die Computer-Technik ausgetauscht", sagt Tino Möhring (40) von der zuständigen Autobahngesellschaft. "Da geht es um die Sicherheitstechnik, da wurden keine Blitzer eingebaut." Um den Verkehr möglichst wenig zu stören, liefen die Arbeiten immer zwischen 20 und 5 Uhr im Tunnel Dölzschen, am Freitagmorgen waren sie abgeschlossen. Zur Beruhigung für die Gerüchteküche: Im August sind die gleichen Arbeiten im Coschützer Tunnel geplant. Auch hier sollen keine Blitzer angebracht werden.

Titelfoto: Montage: Imago/Steve Bauerschmidt, privat