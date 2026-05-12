Protest vorm sächsischen Landtag: Was wollen die Demonstranten?

Dresden - Mit lauten Rasseln und Trillerpfeifen demonstrierten am Dienstag circa 350 Menschen vor dem Landtag gegen geplante Kürzungen im Bereich der Eingliederungshilfen.

Etwa 350 Menschen protestierten vorm sächsischen Landtag. © Norbert Neumann

Der Landesverband der Lebenshilfe hatte die Kundgebung unter dem Motto "Mittendrin statt außen vor!" organisiert.

Menschen mit und ohne Behinderungen und ihre Familien reisten aus ganz Sachsen an und unterstrichen vor Ort, dass Teilhabe am Leben für sie ohne Unterstützung oft unmöglich ist.