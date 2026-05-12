Protest vorm sächsischen Landtag: Was wollen die Demonstranten?
886 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Dresden - Mit lauten Rasseln und Trillerpfeifen demonstrierten am Dienstag circa 350 Menschen vor dem Landtag gegen geplante Kürzungen im Bereich der Eingliederungshilfen.
Der Landesverband der Lebenshilfe hatte die Kundgebung unter dem Motto "Mittendrin statt außen vor!" organisiert.
Menschen mit und ohne Behinderungen und ihre Familien reisten aus ganz Sachsen an und unterstrichen vor Ort, dass Teilhabe am Leben für sie ohne Unterstützung oft unmöglich ist.
Landtagspräsident Alexander Dierks (38, CDU) verließ das Plenum für eine Rede vor den Demonstranten. Er sagte: "Ihre Rechte sind es wert, von der Politik gehört zu werden."
Titelfoto: Norbert Neumann