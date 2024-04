"Letzte Generation" plakatiert Deutsche Bank auf der Prager Straße

Dresden - Die "Letzte Generation" hatte angekündigt, nicht mehr zu kleben, zumindest nicht mehr sich selbst. Stattdessen versprachen die Klimaschützer Aktionen des Ungehorsams. Was das sein kann, zeigte sich am Vormittag in der Dresdner Innenstadt.

Die Protestler klebten 16 Plakate an die Fenster der Deutschen Bank. © Eric Hofmann

Die neue Aktionsform versetzt die Polizei offenbar nicht mehr so in Aufregung wie Blockaden: Gegen 10 Uhr begannen zwei Aktivisten die Filiale der Deutschen Bank in der Prager Straße einzukleistern, dann mit insgesamt 16 Plakaten zu versehen.

Ein dritter Klimaaktivist erläuterte via Megafon, was es damit auf sich hat: "Die Deutsche Bank geht mit ihrem Wohlstand, mit ihrem Geld nicht nur leichtfertig und unverantwortlich um", so Lukas Becher. "Nein, vielmehr führt sie ihre Anlegerinnen hinters Licht. Indem sie in fossile Technologien und Industriezweige investiert, die uns buchstäblich den Boden unter den Füßen abgraben, um die letzten Kohleflöze zu fördern."

Das wäre teilweise auch als nachhaltige Anlage getarnt. Auch die Erklärung an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD), in der vor dem Erstarken rechtsextremer Parteien durch die Klimakrise gewarnt wurde, verlas Becher.