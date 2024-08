Königsbrücker Straße: Gleich zwei Seiten kritisieren neuen Radweg

Der neue Radweg auf der Königsbrücker Straße gefällt nicht jedem. © Thomas Türpe

So begrüßt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) den neuen, etwa 800 Meter langen Radweg auf der Königsbrücker Straße Höhe Industriegelände "mit gemischten Gefühlen".

Zwar verbessere sich die Sicherheit. "Jedoch hat die Stadtverwaltung gleichzeitig die Gehwegfreigabe in Richtung Innenstadt für den Radverkehr entfernt und damit die von ihr selbst offiziell ausgeschilderte Nord-Süd-Route in südlicher Richtung unbenutzbar gemacht", so Vorstand Alex Bereza (32).

Wegen fehlender Querungsstellen sei der direkte Verkehrsweg diagonal über den Olbrichtplatz und weiter zur Äußeren Neustadt kaum mehr nutzbar.

Der Radweg sei damit "ein Schritt vor, ein Schritt zurück", man hoffe auf Nachbesserungen.



Fraktions-Chef Holger Zastrow (55, Team Zastrow) sprach von einem "weiteren Affront gegen Autofahrer und den Wirtschaftsverkehr im Dresdner Norden".