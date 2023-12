Konvoi aus Dresden: Winterhilfe für die Frontstadt Charkiw

Dresden - Der russische Angriffskrieg in der Ukraine tobt ungebrochen weiter. Am Donnerstag startete in Dresden ein Konvoi mit Hilfsgütern Richtung Charkiw, die bedrängte Frontstadt im Osten der Ukraine .

Durch Geld des Freistaates und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz wurde der Konvoi zusammengestellt: "Es geht um die Instandsetzung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur", so Chef der Staatskanzlei, Oliver Schenk (55, CDU).

Sowohl Busse als auch Generatoren gehen noch vor Weihnachten in Betrieb: "Planmäßig kommen wir am Samstag an. Wir werden sofort mit der Verteilung und dem Einsatz der Güter beginnen", versicherte Ivan Dudka (40), Leiter internationale Beziehungen in Charkiw.