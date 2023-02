Kündigungen und Rassismus - schwere Vorwürfe gegen "FLINK" in Dresden!

In einer Pressemitteilung am Mittwoch erklärte die "FREIE ARBEITER*INNEN UNION", kurz "FAU", dass eines ihrer Mitglieder als "FLINK"-Fahrer im Gebiet Dresden arbeitete und aus ihrer Sicht unrechtmäßig gekündigt wurde.

Das Unternehmen weist die erhobenen Vorwürfe entschieden von sich und berichtet gegenüber TAG24 von "leistungsbezogenen Kündigungen" am Standort Dresden. © Max Patzig

"FLINK" selbst weist diese Vorwürfe "eindeutig" von sich, erklärte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage von TAG24.

Vielmehr habe es am Standort Dresden laut "FLINK" mehrere "leistungsbezogene Kündigungen" in der Probezeit gegeben. Die von der "FAU" erhobenen Vorwürfe könne das Unternehmen daher nicht bestätigen.

"Alle unsere Picker und Rider sind fest angestellt und haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag, verdienen heute mindestens 12 Euro pro Stunde", erklärt "FLINK" gegenüber TAG24 und verweist zudem auf die angemessene Arbeitskleidung der Arbeitnehmer.

Für den Unternehmensstandort Dresden zieht "FLINK" bis dato ein positives Fazit: "Die Standorte in der Region in Dresden entwickeln sich sehr gut und wir erkennen überall in Deutschland, wie Kunden immer mehr Zeit durch Einkäufe bei FLINK sparen. Wir wissen aber auch, dass wir beim Aufbau unseres Netzes an Standorten anfangs einzelne Fehlentscheidungen getroffen wurden. Insofern haben wir Verbesserungspotenzial erkannt und genutzt."

Die "FAU" erklärt, dass die Gewerkschaft bereits im vergangenen November eines ihrer Mitglieder erfolgreich gegen eine unzulässige Kündigung von "FLINK" verteidigt habe.