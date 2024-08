Kutscher ziehen mit Glocke aus Militärschrott durch Dresden: Was haben sie vor?

Dresden - Für Frieden und Versöhnung ist kein Weg zu weit: In den kommenden drei Wochen will ein Treck mit Pferdegespannen auf dem Weg von Dresden über Prag nach Chemnitz gegen Kriegstreiberei und für eine friedliche Welt werben. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung fuhren Kutscher mit einer Glocke aus Militärschrott am heutigen Freitag zum Neumarkt.

Die Glocke solle in eine Jerusalemer Schule gebracht werden, wo Hebräisch und Arabisch unterrichtet werden. "Um ein Zeichen zu setzen, Versöhnung ist möglich", so Kautz.

Zum Start des Probe-Trecks bewegten sich die Friedenskutschen am Freitag durch die Dresdner Innenstadt. © Screenshot/Node-RED/Friedenstreck

Bei der jetzigen Tour ist der Verein mit fünf Gespannen und zwölf Pferden unterwegs. Neben einer Friedensglocke ist auch ein Richtungsschild mit der Aufschrift "Berlin - Jerusalem 4800 Kilometer" dabei.

Kautz hofft, dass sich tschechische Mitstreiter dem Treck anschließen. Am 11. August will er in Prag sein, am 22. August in Chemnitz, der europäischen Kulturhauptstadt 2025.

Dort soll zum Finale eine Botschaft aus Tartu überreicht werden. Tartu ist neben Bodø (Norwegen) und Bad Ischl (Österreich) in diesem Jahr Kulturhauptstadt.

"Mit dem 'Probetreck 24' möchten wir ein Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts setzen. Der Frieden ist ein universelles Gut, das wir gemeinsam schützen müssen", betonte Kautz.