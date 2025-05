Warum liegen hier so viele Menschen vor der Frauenkirche?

Dresden - ME/CFS - der sperrige Begriff steht für Myalgische Enzephalomyelitis und Chronisches Fatigue-Syndrom. Die Krankheit wird meist durch virale Infekte ausgelöst und rückt durch die Corona-Pandemie zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. Im Rahmen des Awareness Days am 12. Mai fanden an diesem Wochenende deutschlandweit Liegenddemos statt. Auch in Dresden und Leipzig legten sich viele hin und setzten somit ein Zeichen für mehr Anerkennung, Versorgung und Forschung.