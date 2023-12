Land unter an der Elbe: Dresden wird 6-Meter-Marke knacken

Dresden - Diese Bescherung kommt ungelegen: Schnee und Tauwetter in Böhmen lassen die Elbe in der Landeshauptstadt am Mittwoch auf über sechs Meter anschwellen! Viele Bürger schlagen mitten in der Silvestervorbereitung besorgt die Hände über dem Kopf zusammen. Dabei soll der Pegel sogar noch weiter steigen!