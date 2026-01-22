Landesschülerrat ist gegen Handyverbote an Schulen

Dresden - Der Landesschülerrat (LSR) stellt sich gegen Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU ). Medienkompetenz und -bildung dürfe nicht mit dem Verbot privater digitaler Endgeräte gleichgesetzt werden, so der LSR in einer Mitteilung.

Clemens hatte eine Ausweitung des Handyverbots auf weiterführende Schulen bis zur Klassenstufe 8 ins Spiel gebracht.

Stattdessen forderte LSR-Vorsitzende Lina Zeeh (15), der Freistaat solle die frühzeitige und praktische Befähigung im Umgang mit Medien endlich als Priorität verstehen, "anstatt Verbote zu pauken und sich einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema zu verschließen".

Ein Verbot privater Handys an Grundschulen ist bereits beschlossene Sache.